Diebstahl in Nettetal-Kaldenkirchen

Nach dem Einbruch in Nettetal-Kaldenkirchen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Eine Playstation und zwei Musikboxen: Das ist laut Polizei die Beute aus einem Einbruch am 8. April, zwischen 18 und 20.30 Uhr, aus der Wohnung eines Mehrfamilienhaus am Akazienweg. Hinweise an Ruf 02162 3770.