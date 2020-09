Vorfall in Kaldenkirchen : Einbrecher fliehen mit Geld

Kaldenkirchen Die Kriminalpolizei ermittelt: Sie hofft auf Hinweise zu einem Einbruch am Dienstag in Nettetal-Kaldenkirchen.

Bargeld gehört zur Beute von Dieben bei einem Einbruch am Dienstag in der Zeit zwischen 6.30 und 12.45 Uhr. Laut Mitteilung der Kreispolizei hebelten bisher unbekannte Täter die Haustür einer Doppelhaushälfte an der Straße „Am Frankenkamp“ in Kaldenkirchen auf.