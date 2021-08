Kultur in Nettetal : Mit der Kreditkarte die Geige spielen

Das Hamburger Kaiser-Quartett spielt auf Burg Bocholt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Am Wochenende startete der Kulturkreis der Wirtschaft Nettetal mit einem Doppel in die Kultursaison 2020/21. Nach dem Soul-Abend am Freitag konzertierte am Sonntag das Kaiser-Quartett open air auf Burg Bocholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Himmel war himmelblau. Unentwegt und vom Wind stark bewegt. Über dem gemütlichen Innenhof von Burg Bocholt flatterte ein riesiges blaues Stoffdach und lenkte von etwaigen Wolken ab. Wenn das nicht sowieso die vier Musiker auf der Bühne aufs Beste und Angenehmste erledigten: das 2004 in Hamburg gegründete Kaiser-Quartett verführte die Gäste 90 Minuten lang mit ihrer mal heiter beschwingten, mal melancholisch leisen Musik und ihren sympathischen und humorvollen Anmoderationen.