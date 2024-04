Veranstaltungstipps für Nettetal Flachs, Gospel, Kabarett – drei Termine für die Freizeit

Gospel-Fans sollen am Freitagabend, 19. April, in der Alten Kirche in Lobberich auf ihre Kosten kommen. Der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal präsentiert zum Auftakt seines Jahresprogramms den Gospelchor Family of Peace Gospel Singers unter der Leitung von Gabriel Vealle. Dieser singt Gospelklassiker und brandneue Songs, in Afrikanisch, Deutsch oder Englisch. Rund 90 Sängerinnen und Sänger zwischen 20 und 78 Jahren zählen zum Chor. Er trat unter anderem beim Gospelkirchentag in Dortmund, Kassel, Braunschweig sowie in Karlsruhe im Rahmen der offenen Gospelnacht auf. Das Konzert startet um 20 Uhr, Einlass ist schon ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten sind über www.kdw-nettetal.de, unter Telefon 0157 37867363 und mb@kdw-nettetal.de erhältlich.