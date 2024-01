Besuch aus Elk Junge Fußballer aus Nettetals polnischer Partnerstadt zu Gast

In der zweiten Runde des Fußball-Turniers trat das Team aus Elk gegen Leicester City, Alemannia Aachen und den SC Union Nettetal an. Am Ende reichte es für die polnische Mannschaft jedoch nicht für einen Pokal. „Es ist toll, zu sehen, wie unbeschwert und ohne Vorurteile die Kinder untereinander in Kontakt kommen, egal, aus welchem Land sie kommen. Dies können wir in der heutigen Zeit als Beispiel für uns alle nehmen“, meinte Bürgermeister Christian Küsters.