Vandalismus in Nettetal : Scheiben von Wartehäuschen eingeschlagen

Vandalismus in Nettetal

Die zerstörte Haltestelle in Kaldenkirchen. Foto: Polizei Viersen

Kaldenkirchen Die Polizei fahndet nach fünf Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren. Sie flüchteten, nachdem sie am Donnerstag gegen 21.50 Uhr Scheiben eines Wartehäuschens der Bushaltestelle Königspfad eingeschlagen hatten.

