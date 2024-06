Vorfall in Lobberich Jugendliche schlagen und treten 13-Jährigen

Ein 13-jähriger Viersener hat am Montag, 24. Juni, gegen 20 Uhr am Doerkesplatz die Polizei verständigt, nachdem er von zwei bisher unbekannten Tatverdächtigen geschlagen und getreten worden war. Der Junge war mit einem Bus der Linie 92 unterwegs gewesen und hatte laut Polizeibericht versehentlich ein Foto per Air Drop an eine ihm unbekannte Frau übersendet. Als er am Doerkesplatz ausstieg, zeigten drei Jugendliche auf ihn und gingen auf ihn zu. Er lief zunächst weg, die Jugendlichen konnten ihn an einer Gebäudewand jedoch festhalten.