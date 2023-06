Stadt sprach mit Jugendlichen Junge Nettetaler wollen mehr Mitsprache

Es war eine Initiative der „Ampel“-Kooperation im Stadtrat: Jugendliche sollen in der Nettetaler Politik in Zukunft mehr Gehör finden und Gelegenheit haben, ihre Interessen einzubringen – darauf zielte im November vergangenen Jahres ein gemeinsamer Antrag von Grünen, SPD und FDP. Bei Greta Backes, Schülerin des Werner-Jaeger-Gymnasiums rennen sie damit offene Türen ein. „Erwachsene haben – geradeaus gesagt – oft keine Ahnung davon, was wir Jugendlichen uns wünschen und vorstellen. Ich finde es gut, wenn die Nettetaler Politiker dadurch einen anderen Blickwinkel auf Themen bekommen, die man als Erwachsener sonst wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmt“, sagt Backes.