Vorschlag der Stadt Nettetal Jugendliche sollen Geld bekommen, um Ideen umzusetzen

Ergebnis: Es gibt andere Städte, in denen ein Jugendparlament installiert wurde. Aber diese Form halten der Partizipationsmanager und die Stadt für Nettetal nicht so glücklich: „Diese Form der Beteiligung ist enorm aufwendig, insbesondere aufgrund der durchzuführenden Wahlen an allen Schulen und der laufenden Betreuung. Der verwaltungsseitige Personalbedarf wäre dementsprechend hoch. Hinzu kommt, dass Jugendliche an ein langfristiges Mandat gebunden werden. Das entspricht aber in vielen Fällen nicht ihrer sich schnell verändernden Lebenssituation, beispielsweise aufgrund eines beginnenden Studiums oder einer Ausbildung“, sagt die Stadtverwaltung.