Aktionen in Nettetal Jugendliche für Demokratie begeistern

Teil von „Demokratie leben!“ ist in Nettetal am 25. Oktober eine Demokratiekonferenz in der Realschule Nettetal. Mit dem kommunalpolitischen Praktikum und dem Jugendforum im September bekommen Jugendliche in Nettetal außerdem die Chance, die Kommunalpolitik näher kennenzulernen und eigene Projekte in der Stadt zu realisieren. Darüber hinaus ist Nettetal eine der 35 ausgewählten Kommunen in Deutschland, die an der „Jugend entscheidet“-Akademie der Hertie-Stiftung teilnimmt.