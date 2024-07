So kam die Stadt zur Jugendherberge Wo fast 34.000 Menschen im Jahr in Nettetal übernachten

Nach dem Ersten Weltkrieg begann auch für den Niederrhein die Zeit, in der sich die Jugend auf Entdeckung der Heimat begab, was bis dahin insbesondere auf den Rheinbereich beschränkt war. Besonders oft wurden bald die Krickenbecker Seen, die Netteseen und das Schwalmtal mit dem Hariksee besucht. Weil saubere und preiswerte Unterkünfte fehlten, entstanden die ersten einfachen Jugendherbergen. 1920 nannte das erste Herbergsverzeichnis des Jugendherbergswerks (DJH) im Kreis nur eine Jugendherberge in einer Dülkener Schule – ein Schlafraum mit 20 Betten. Fünf Jahre später befanden sich vier Herbergen im Kreis Kempen-Krefeld, und zwar in Amern, Brüggen, Kaldenkirchen und Lobberich. 1927 kam eine Jugendherberge in Süchteln hinzu. Der Zweite Weltkrieg zerstörte das Werk der DJH weitgehend. Bei der Wiedergründung des rheinischen Landesverbandes 1946 gab es im Kreis Kempen-Krefeld nur noch die Jugendherberge Süchteln.