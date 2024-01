Proberäume in Nettetal-Hinsbeck In dieser Jugendherberge ist Musik drin

Als Florian Darius in Jugendtagen Saxofon spielte, musste ein Keller bei einem Freund herhalten, damit er gemeinsam mit einem Schlagzeuger und einem Gitarrist proben konnte. Saxofon spielt der 37-jährige Leiter der Jugendherberge in Hinsbeck heute nicht mehr. Dabei hätte er jetzt beste Probebedingungen: Die Herberge an den Hinsbecker Höhen verfügt nämlich nicht nur über 184 Betten für müde Häupter. Sie hat auch mehrere Proberäume, die Musik-Gruppen und Chöre nebst Übernachtung buchen können.