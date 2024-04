Zweites Treffen in Nettetal Jugendforum soll über Klimaschutz diskutieren

Was unternimmt die Stadt Nettetal gegen den Klimawandel? Und wie können Jugendliche dabei stärker einbezogen werden? Um dieser Fragen soll es beim nächsten Treffen des Nettetaler Jugendforums gehen. Das findet am Freitag, 19. April, von 17 bis 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Doerkesplatz in Lobberich statt. Der Klimaschutzmanager der Stadtverwaltung, Sascha Nowak, soll in dieser Runde dann seine Arbeit vorstellen und erläutern, wie junge Menschen daran beteiligt werden können.