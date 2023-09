Projekt in Nettetal Jugendforum tagt erstmals und kann über Geld verfügen

„Oranienburg ist anders“ lautet der Slogan, der auf den Internetseiten der Stadt in Brandenburg prangt. Wie anders, sagt er zwar nicht – aber zumindest in einer Hinsicht ist Oranienburg anders als Nettetal: Dort ist ein Jugendforum, in dem junge Bürger mit einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Budget Ideen einbringen und verwirklichen können, schon seit einigen Jahren an die Arbeit. Nettetal zieht aber in wenigen Tagen nach: Am Montag, 25. September, sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren in das Jugendheim „Arche“ nach Lobberich zur Auftaktrunde eines Nettetaler Jugendforums eingeladen. Und auch diesem Forum steht ein Budget zur Verfügung, um Projekte zu verwirklichen. Insgesamt 5000 Euro stellt die Stadt dafür bereit.