Sport in Nettetal : Jürgen Prohl - erst Hausmeister, jetzt Platzwart

Kaldenkirchen Aus der Realschule Nettetal kennen ihn viele als Hausmeister: Jürgen Prohl. Jetzt hat der 64-Jährige eine neue Aufgabe übernommen.

(64) ist jetzt neuer Platzwart der Tennisanlage in Kaldenkirchen. Viele kennen ihn als Hausmeister der städtischen Realschule in Kaldenkirchen, dort hat er 36 Jahre lang gearbeitet. Jetzt will er in den Ruhestand. Damit er als Rentner nicht ohne eine Aufgabe bleibt, hat er, fast zufällig, einen Nebenjob als Platzwart übernommen. „Es ist gut, etwas zu tun zu haben“, sagt Prohl. Vor ihm hatte Dietmar Coenen diese Aufgabe inne; er hat seinen Nachfolger eingewiesen. Als Platzwart muss er unter anderem die Grünanlage in Ordnung halten, Linien einspannen und Felder abziehen. Mit dem TSV Kaldenkirchen hat Prohl eine starke Verbindung: Ende der 90er Jahre hat er für vier Jahre die dortige Fußballjugend trainiert. In seiner Freizeit spielt Prohl, Vater einer Tochter (32), allerdings nicht Tennis, sondern fährt Motorrad. Die Anfahrt zu seinem neuen Nebenjob ist nicht weit, er wohnt in Kaldenkirchen in der Nähe des Tennisplatzes. rdo/Foto: rdo