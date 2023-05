Judo und Ju-Jutsu Club Nettetals Samurais feiern Geburtstag

Bis vor fünf Jahren stand Hurtmanns noch selbst auf der Matte: „Leider musste ich dann aus gesundheitlichen Gründen aufhören.“ Besonders geschätzt hat er seine Trainertätigkeit: „Ich bin in der Arbeit mit den Jugendlichen aufgegangen.“ 18 Jahre lang hat Hurtmanns den JJJC Samurai als Vorsitzender geführt, dann die Führung an Werner Dermann abgegeben. Mittlerweile ist Hurtmanns Ehrenvorsitzender im Verein und denkt gerne an die Gründerjahre zurück, in denen er gemeinsam mit Jörg Hempel und Hermann-Josef Engels das Vereinsleben voranbrachte.