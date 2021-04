Runder Geburtstag in Kaldenkirchen : Ursula Brüsters ist auch mit 90 Jahren noch voller Tatendrang

Runder Geburtstag in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Vor 51 Jahren kam Ursula Brüsters nach Kaldenkirchen, lernte ihren späteren Mann kennen. Der Altersunterschied war damals ein Skandal.

Ursula Brüsters wurde am 21. April 90 Jahre alt. Ursprünglich lebte sie in der Großstadt Leipzig. 1960 zog sie nach Nettetal-Kaldenkirchen, um beim Bauunternehmen Niebau zu arbeiten. „Das war erstmal eine Umstellung von der großen Stadt in das kleine Dorf“, erinnert sie sich. Dort hat sie auch ihren späteren Ehemann Peter kennengelernt: Sie ist elf Jahre älter als ihr Mann – das war damals noch ein kleiner Skandal.