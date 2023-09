Goldhochzeit in Nettetal Der Funke sprang nach dem Kino über

Beide waren in der Süchtelner LVR-Landesklinik beschäftigt. Josefine Marganiec war Krankenschwester und ging mit 44 Jahren in Frührente und Jürgen Marganiec war Fach-Krankenpfleger und ging mit 63 Jahren in Rente. Beide gehörten dem alten DRK-Zug in Hinsbeck an und hörten aus Altersgründen auf. Jürgen Marganiec gehört zum grünen Zug der St.-Rochus-Schützenbruderschaft Sassenfeld.