Jubiläen in Nettetal : Josefine Steinwegs ist 90 Jahre alt

Nettetal Am 30. April wird sie 90 Jahre alt. Seit 1949 lebt Josefine Steinwegs mit ihrer Familie in Lobberich. Mit ihr freuen sich Töchter, Enkel, Urenkel und sogar zwei Ururenkel.

Josefine Steinwegs, geborene Weyers, feiert am 30. April 2021 ihren 90. Geburtstag. Geboren in Krefeld, verbrachte die rüstige Rentnerin ihr Leben seit der Hochzeit mit Josef Steinwegs am 24. Februar 1949 in Lobberich. Noch heute lebt sie in dem gemeinsamen Haus, in dem sie als liebende Mutter gemeinsam mit ihrem Mann zwei Töchter großzog. Aufgrund der Pandemie kann die 90-Jährige aktuell leider nicht ihrer Leidenschaft des Reisens, sowie den wöchentlichen Treffen im Café Seeger nachgehen. Nichts desto trotz ist die Freude über den Geburtstag von Josefine nicht nur bei ihren beiden Töchtern, sondern auch bei ihren vier Enkeln, zwei Urenkeln und sogar, wie auf dem Bild zu sehen ist, bei ihren zwei Ururenkeln riesig. (RP)