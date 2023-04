Jochen Müntinga aus Nettetal verabschiedet Stadt braucht neuen Chef in Bereichen Jugend und Schule

Seine neue Funktion als Leiter des Geschäftsbereichs Bildung des Neukirchener Erziehungsvereins hat Müntinga bereits übernommen. Der 1845 gegründete Verein mit Sitz in Neukirchen-Vluyn gehört nach eigenen Angaben zu den größten Kinder- und Jugendhilfeträgern in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Paul-Gerhardt-Werk betreut er rund 3.000 junge Menschen in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfen. Unter anderem gehören ein Berufskolleg für angehende Erzieher, eine Ausbildungsstätte für Diakone, eine Fortbildungsakademie und ein Kalenderverlag zu seinen Einrichtungen.