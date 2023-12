Krippen in Nettetal Leuth kaufte Jesus und Maria in Oberammergau

Bis 1981 stand in der Pfarrkirche St. Lambertus in Leuth zur Weihnachtszeit eine kleine Krippe mit Wachsfiguren, wie sie damals auch in vielen Privathaushalten vorhanden waren. Dies wollte der damalige Pfarrvikar, Pater Joachim Gloger, verbessern. Er startete Sammlungen und bat die Pfarrangehörigen um Spenden zum Erwerb einer neuen Krippe. „Größere und kleinere Beträge wurden von den Leuther Bürgern gespendet, die halfen, schon bald die ersten Figuren zu erwerben“, erzählt Christian Litjens, der die Krippe jahrelang aufbaute. So konnte Pater Gloger 1981 die ersten Figuren der heutigen Krippe anschaffen.