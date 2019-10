Nettetal : Jede Menge attraktive Angebote in den Herbstferien

Jede Menge attraktive Angebote in den Herbstferien

Auch Breakdance können die Kinder und Jugendlichen in den Ferien lernen. Foto: Da Rookies

Nettetal Der Kulturrucksack NRW bietet Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl von Kursen und Workshops.

Vielfältig, spannend und bunt präsentiert sich das Projekt „Kulturrucksack NRW“ in diesem Jahr. Erneut organisiert die Nettetaler Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren in den Herbstferien eine Vielzahl kostenloser oder -günstiger Angebote der kreativen Jugendkultur. Neben bewährten und seit Jahren beliebten Kursen und Workshops stehen diesmal wieder einige Neuheiten auf dem Programm. Mitarbeiterin Andrea Küppers-Hermsen und Büchereileiter Ulrich Schmitter haben wieder attraktive Veranstaltungen organisiert. Die Anmeldung erfolgt am jeweiligen Veranstaltungsort. Einige Workshops im Überblick: