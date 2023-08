Nach längerem Warten in Nettetal Gymnasiasten können endlich Internet intensiver nutzen

Nettetal-Lobberich · Schüler, Lehrer und Eltern haben sich lange gedulden müssen, doch seit Beginn des neuen Schuljahres hat sich der Internetzugang in der Schule verbessert. Die Stadt will auch viel Geld in eine Neuverkabelung stecken.

23.08.2023, 05:15 Uhr

Seit Beginn des Schuljahres ist der Internetzugang am Werner-Jaeger-Gymnasium auch für (v.l.) Julian, Til, Vincent, Carolin, Nele und Leni verbessert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Es war schon mal ein halber Schritt nach vorne: Im März 2022 freute man sich im Werner-Jaeger-Gymnasium über die Ankunft digitaler Lehrmittel. Kostenpflichtiger Inhalt 27 Whiteboards waren installiert worden, die Unterricht auf herkömmliche und neue Weise ermöglichen. Sie können sowohl mit Stiften abwischbar beschrieben werden, aber gleichzeitig sind mithilfe eines Beamers digitale Anwendungen aufspielbar. Digitalen Zugriff auf die Boards hatten aber zunächst nur die Lehrer. Um auch Schüler darauf arbeiten zu lassen, war das WLAN-Netz der Schule auch anno 2022 noch zu dürftig. Inzwischen ist man ein Stück weiter. Und zwar ein erhebliches, findet Schulleiter Alexandros Syrmoglou.