Stadtteilarbeit in Nettetal Bewohner des Speckerfelds feiern internationales Nachbarschaftsfest

Einige Kinder spielen Fußball, andere gestalten Glitzer-Tattoos, währenddessen genießen die Erwachsenen vor der evangelischen Kirche in Breyell an Stehtischen einen Kaffee oder ein Stück Kuchen – so war es kürzlich beim ersten Nachbarschaftsfest des Wohngebietes Speckerfeld. Das Treffen war ein internationales: Rund 2.500 Menschen aus etwa 40 Nationen leben in dem Viertel. „Wir möchten mit unserem Fest erreichen, dass sich die Menschen untereinander kennenlernen, damit Nachbarschaft im Alltag entstehen kann“, zitiert der Caritasverband Nora Campen, die Leiterin des Bürgerbüros Breyell, in einer Mitteilung.