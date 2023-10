Haus Maria Helferin Nettetal Inklusiver Martinsmarkt wird größer als je zuvor

Der inklusive St.-Martinsmarkt, bei dem auch ein stückweit das Haus Maria Helferin kennengelernt werden kann, startet um 12 Uhr in Leuth. Er endet gegen 19 Uhr. Neben dem gemütlichen Bummeln entlang der Stände, dem Genießen des kulinarischen Angebotes und dem Klönen an sich, wartet auf die Gäste um 17 Uhr ein weiteres Highlight. „Dann beginnt unser Laternenumzug, an dem ein jeder teilnehmen kann. Wir freuen uns, wenn unsere Gäste entsprechend Laternen mitbringen“, sagt Schultz. Alle folgen dem St. Martin, der allerdings nicht auf einem Pferd unterwegs ist, sondern zu Fuß geht. Es geht vom Schwanenhaus 66 entlang der Straße. Es folgt ein Dreh zurück aufs Gelände, sodass sich eine Strecke von rund einem Kilometer ergibt. Am Martinsfeuer schließt sich die Bettlerszene an.