Verein aus Nettetal Elterninitiative Kindertraum setzt sich für gelebte Inklusion ein

Aus der Küche im Gebäude des Tante-Emma-Ladens im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath duftet es nach frisch gebackenem Kuchen. Im Verkaufsraum sind Anna-Lena und Simone mit Nicole Vaessen, der Leiterin des Lädchens, mit dem Auffüllen der Süßigkeitengläser beschäftigt, derweil Kai den Eingangsbereich fegt. Es ist Dienstagmorgen und das insgesamt siebenköpfige Team der Nettetaler Elterninitiative Kindertraum bereitet sich auf die Öffnung des Lädchens vor. Seit sechs Jahren ist Kindertraum der Betreiber und bietet damit Menschen mit und ohne Behinderung einen gemeinsamen Arbeitsplatz. Aber nicht nur hier ist der Verein, der sich für Inklusion stark macht, vertreten. „Wir sind zudem Arbeitgeber im Kindertraum-Secondhandladen in Kaldenkirchen und für das Café Tante Anna in der Irmgarids-Seniorenresidenz in Süchteln. Des Weiteren betreuen wir 34 Arbeitgeber, zu deren Teams Menschen mit Handicap gehören“, sagt Geschäftsführerin Nicole Crom.