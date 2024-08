Initiative in Nettetal Gaslicht-Rebellen bleiben hartnäckig

Es hatte ein juristisches Nachspiel, als sich in Düsseldorf im September vergangenen Jahres einige Dutzend Menschen vor dem Rathaus versammelten und dem Oberbürgermeister Unterschriften für den Erhalt der Gaslaternen in der Stadt übergaben. Kostenpflichtiger Inhalt Es gab eine Strafanzeige, weil die Versammlung wohl als nicht angemeldete Demonstration gewertet wurde. So dicke dürfte es in Nettetal wohl nicht kommen, sollten sich Lobbericher Gaslicht-Fans für den Erhalt und den Betrieb der letzten 17 Gaslaternen im Stadtteil weiter stark machen. Man überlege, ob man als „Ergänzung des seitens der Stadtverwaltung koordinierten Angebotes am Denkmalsonntag 8. September“ eine Teilnahme am internationalen Tag des Gaslichts am 13. Dezember organisiere. „Der renommierte Technikhistoriker Prof. Dr. Horst A. Wessel hat seine Mitwirkung bereits zugesagt“, sagt Ralf Schmeink vom Lobbericher Heimatverein Lobberland. Er ist der aktivste Kämpfer für die 17 früher einmal mit Gas betriebenen Laternen an Windmühlenbruchweg, Mühlenstraße, Bleichstraße und im Lobbericher Pfarrgarten. Denkbar sei am 13. Dezember ein Vortrag, aber vielleicht auch eine Tour von Laterne zu Laterne, auf der Wissenswertes zum Gaslicht im Allgemeinen und zur Lobbericher Historie dieser Beleuchtungsart erzählt werde.