Stadtgespräch Nettetal Von Gewinnern, Geehrten und Gewählten

Bei der Weihnachtsaktion rund um die Nettecard sind nach Angaben der Stadt Preise im Gesamtwert von 6.715 Euro verlost worden. Jeder zwanzigste Kunde konnte im Zeitraum vom 13. November bis zum 31. Dezember 2023 direkt gewinnen und sich 1.500 Punkte – dies entspricht einem Wert von 15 Euro – auf seinem Nettecard-Konto gutschreiben lassen. Im Verlosungszeitraum seien 381 Direktgewinner ermittelt worden, so die Stadt – genauso viele wie im Vorjahr. Zusätzlich gab es drei Hauptgewinner, einer konnte sich über 500 Euro und zwei über je 250 Euro freuen. Zur Übergabe der Gewinne lud Astrid Stelzer vom Vorstand des Vereins Nettepunkt, der die Karte herausgibt, in ihr Modehaus Schouren nach Kaldenkirchen ein. Den Gewinn in Höhe von 500 Euro nahm Ingrid Hormann in Empfang, Barbara Rybka ihren Gewinn über 250 Euro. Die dritte Gewinnerin, Heike Buttermann, die sich ebenfalls über 250 Euro freute, konnte laut Stadt aufgrund einer Urlaubsreise nicht mit dabei sein.