Aktionstag in Nettetal Senioren machen in Breyell den Rollator-Führerschein

Auf dem Lambertimarkt wurden auch neue Elektrofahrzeuge und High-Tech-Rollatoren vorgestellt. Am Stand des Sanitätshauses Lettermann wurden die Rollatoren der Seniorinnen und Senioren – die Damen waren klar in der Überzahl – gecheckt: Funktionieren die Bremsen? Haben die Reifen noch genügend Profil? Ist keine Schraube locker? Während dieser Prüfung konnten sich die Senioren die neuen Rollatoren anschauen. Das edelste Teil kostet 699 Euro, ist aus Carbon gefertigt und deshalb nur halb so schwer wie herkömmliche Gefährte. Der Geländewagen unter den gezeigten Rollatoren war einer mit großen Rädern. Er ist auf Pflastersteinen besonders leicht zu bewegen. Die Firma Aktiv Medical hatte Fahrzeuge ausgestellt, die mit Strom angetrieben werden. Ein besonders kompaktes Mobil lässt sich zusammenklappen und passt so ziemlich in jeden Kofferraum – es war der Hingucker auf dem Lambertimarkt.