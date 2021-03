Schaag Ein nicht angeleinter Hund lief in ein Fahrrad. Der 81-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich leicht, der Hund überstand alles unverletzt.

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Hund. Am Dienstag fuhr ein 81-jähriger Nettetaler gegen 13.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Schaag auf dem Kreuzgartenweg. In Höhe der Gedenkstätte lief plötzlich ein Hund aus einem Gebüsch heraus in das Fahrrad des Seniors. Durch den Zusammenstoß stürzte der 81-Jährige. Der Hund blieb dabei unverletzt.