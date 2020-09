Kindertagesstätten in Nettetal : Immer mehr Kinder werden betreut

In Nettetal werden inzwischen fast alle Kinder vor ihrer Einschulung in einer Kita betreut. Foto: dpa/Uwe Anspach

Nettetal 98,8 Prozent der eingeschulten Kinder haben vorher eine Kindertagesstätte besucht. Die Stadt nimmt teil am von der Bundesregierung geförderten Programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“.

Frühkindliche Bildung ist der entscheidende Schlüssel für einen guten Start in die Schule. Dies gilt in ganz besonderer Weise für Kinder aus von Armut betroffenen und bildungsfernen Familien. Gerade diese Gruppe profitiert am meisten vom einem Kitabesuch, erklärt ein Sprecher der Stadtverwaltung Nettetal.

Um allen Kindern gleichberechtigt Zugang zur frühkindlichen Bildung zu ermöglichen, ist die Stadt Nettetal Teil des von der Bundesregierung geförderten Programms „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“. Ziel dieses Programms ist es, von Armut betroffene und bildungsferne Familien an das frühkindliche Bildungssystem anzubinden und im Kindergarten zu begleiten.

Aus nun der Stadtverwaltung vorliegenden Daten wird deutlich, dass der vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Nettetal betriebene kontinuierliche Ausbau von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege erfolgreich ist. In Kombination mit der individuellen Begleitung durch Kita-Einstieg-Fachkräfte und die Schaffung einer niederschwelligen Angebotsstruktur befinden sich heute, zwei Jahre nach Start des Bundesprogramms, mehr Kinder in einer Kindertagesbetreuung.

In der Stadt Nettetal besuchten im Jahr 2018 von 365 eingeschulten Kindern 330 zuvor eine Kita, zum Schuljahresbeginn 2020/21 von 345 eingeschulten Kindern nun 341. Dies bedeutet einen merklichen Anstieg der Quote von 90,4 Prozent auf 98,8 Prozent. Damit leistet der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie mit seinen Kooperationspartnern und zusammen mit Unterstützung der Politik einen gewichtigen Beitrag zur Armutsprävention in Nettetal. Durch den Einsatz der Fachkräfte des Katholischen Kirchengemeindeverbands Nettetal und dem Evangelischen Verein für Jugend- und Familienhilfe können Familien Hürden beim Zugang zur Kindertagesbetreuung überwinden und die Teilhabechancen verbessert werden.

