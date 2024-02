Elektromobilität in Nettetal Die Stadt-Flotte steht immer mehr unter Strom

Straßenverkehr – das bedeutet in Kostenpflichtiger Inhalt Nettetal heute noch: zu 60 Prozent wird er mit Autos abgewickelt. Das soll sich ändern. Nur noch 45 Prozent Auto-Anteil am Verkehr ist Zielmarke im Mobilitätskonzept, das Politik und Verwaltung in Nettetal im Laufe der nächsten zehn bis 15 Jahre umsetzen wollen. Und von diesen 45 Prozent soll möglichst viel auch mit Elektrofahrzeugen laufen. Um nicht Wasser zu predigen und Wein zu trinken, hat die Stadtverwaltung schon einmal angefangen auf E-Mobile umzusteigen. Das klappt nicht nur beim Dienstwagen von Bürgermeister Christian Küsters, auch Kollegen vom städtischen Baubetriebshof sind inzwischen in zwei Fahrzeugen elektrisch unterwegs, wenn sie die Mülleimer in öffentlichen Anlagen leeren und dabei auch Abfall aufsammeln. Weitere strombetriebene Fahrzeuge sollen schon bald kommen.