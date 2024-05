Bei Ehepaar in Nettetal Briefkasten wird jedes Jahr zur Meisen-Brutstätte

Um optimale Nistbedingungen zu schaffen, sorgen die Schierkes dafür, dass die Tiere in dem Kasten möglichst nicht gestört werden. An der hölzernen Box haben sie einen Zettel angebracht: „Bitte keine Post einwerfen. Hier wird gebrütet!“ Und mit den Postboten haben sie auch Absprachen getroffen. „Die fragen mittlerweile auch schon, wann es wieder so weit ist und wann die Vögel kommen“, sagt Schierkes. Dass die Meise einen Brief auf den Kopf bekommt, passiert nur in Ausnahmefällen. Nachbarn und auch vier nebenan wohnende Enkelkinder nehmen ebenfalls Anteil am Geschehen im Briefkasten.