Selbsthilfegruppe für Stoma-Täger in Nettetal „Ich muss darüber reden, dann kann ich das verarbeiten“

In Deutschland leben 150.000 Menschen mit einem Stoma, das heißt einem künstlichen Blasen- oder Darmausgang. In Nettetal gibt es seit 30 Jahren eine Selbsthilfegruppe, in der sich Betroffene austauschen können. Sie gehört zum Verein Deutsche Ilco, eine Vereinigung von Menschen mit einem Stoma. Ihre Sprecherin ist Brigitte Schneider, der 2015 wegen der entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn der Dickdarm entfernt wurde. Nach der Operation erhielt sie ein Stoma und trat in die Nettetaler Gruppe ein. „Ich trage ein Stoma. Dadurch hat sich meine Lebensqualität deutlich verbessert damit“, sagt die 62-Jährige.