Vorschlag der Stadt Nettetal Großes Bürgerfest zur Wiedereröffnung der Werner-Jaeger-Halle?

Ein exaktes Datum, wann die Halle wiedereröffnet werden soll, nennt die Stadtverwaltung in ihrem „ersten Denkanstoß“ für ein Eröffnungskonzept nicht. Was angesichts der bisherigen Kostenpflichtiger Inhalt Erfahrungen mit den Fortschritten bei der Sanierung des Gebäudes kaum verblüfft. „In zeitlicher Nähe“ zum Beginn Kulturprogramm-Spielzeit 2025/26 soll es geschehen, so viel ist aber klar. Nach Vorstellungen der Stadt könnte es ein verlängertes Wochenende werden: „Der Festakt soll an einem Freitag durchgeführt werden. Die Eröffnungsveranstaltung soll sich auf zwei Tage, also ein Wochenende, konzentrieren.“