Tierheim in Nettetal Große Augen, niedliche Nase – Snoopy war heftig umworben

Gerade bei Tieren, die süß und niedlich wirken, ist die Nachfrage in der Regel groß. Welpen und Jungkatzen sind so um ein Vielfaches einfacher zu vermitteln als bereits ausgewachsene Tiere. Ältere Tiere haben es generell schwer in der Vermittlung. Auch kranke oder behinderte Tiere oder solche, die nicht so einfach im Umgang sind, möchte kaum jemand haben. Hunde, die nicht direkt freundlich auf einen fremden Menschen zugehen, sondern sich zurückhaltend zeigen oder gar vor Unsicherheit bellen, erfreuen sich keiner großen Nachfrage.