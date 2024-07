Ferien-Aktion in Nettetal Sandkästen für Kaldenkirchen und Lobberich wieder gefüllt

In diesem Jahr mussten die acht mal acht Meter großen und mit je rund 16 Tonnen Sand gefüllten, aus stabilem Holz gefertigten Sandkästen erneuert werden, da der Zahn der Zeit an ihnen genagt hatten und auch die Kästen Opfer von Vandalismus wurden. Die Kästen werden seit drei Jahren im Kirchendreieck in Kaldenkirchen und seit sieben Jahren an der Von-Bocholtz-Straße in Lobberich aufgestellt. Die Idee stammt von Human Plus. Die Organisation will Kindern, die die Ferienzeit daheim verbringen, ein Spiel-Feld unter freiem Himmel ermöglichen. Ein großer roter Sonnenschirm sowie gemütliche Liegestühle, auch für die Eltern und Großeltern, lassen eine Atmosphäre wie an einem Strand aufkommen.