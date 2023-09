Human-Plus-Gründer Anestis Ioannidis So hilft Nettetaler im griechischen Katastrophengebiet

Die ersten Nachrichten über die verheerenden Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Griechenland waren erst wenige Tage alt, da machte sich Anestis Ioannidis bereits auf den Weg in die von Unwettern schwer getroffene Region. Klarer Fall: Der Gründer der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus ist selbst Grieche, da ist ihm der Einsatz in dem Land, in dem er geboren wurde, besonders wichtig – könnte man meinen. Doch Ioannidis weist das zurück. „Für mich ist es gleich, wo sich eine Katastrophe ereignet. Wir helfen überall, wo wir können“, sagt der Nettetaler, der Anfang 2023 für sein humanitäres Engagement in vielen Ländern der Erde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.