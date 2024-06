Organisation in Nettetal Human Plus enttäuscht über Desinteresse an Hilfe für Hochwasser-Opfer

Mehr als 40 Transporte mit Hilfsgütern für die Bevölkerung im ukrainischen Kriegsgebiet hat Human Plus schon auf den Weg gebracht. Ein weiterer ist in diesen Tagen unterwegs. Doch zufrieden ist Anestis Ioannidis nicht. „Die finanzielle Unterstützung hat nachgelassen“, sagt der Vorsitzende der Organisation. Spenden für die Ukraine fließen schon länger nicht mehr so wie zu Beginn des Krieges. Human Plus kann daher nicht mehr so viele Hilfstransporte auf die Reise schicken. Frustriert und geradezu verärgert haben Ioannidis in diesen Tagen allerdings Erfahrungen, die er nach eigenen Angaben gemeinsam mit einer bayerischen Freiwilligen-Organisation beim Versuch gemacht hat, in den Hochwassergebieten des Freistaates zu helfen. „Es gab keinen Krisenstab, mit dem wir kommunizieren und alles koordinieren konnten“, sagt Ioannidis. Auch die örtliche Feuerwehr sei auf sich alleine gestellt gewesen. „Es war eigentlich skandalös, dass die Behörden in Bayern nicht in der Lage waren die Situation richtig einzuschätzen beziehungsweise zu kommunizieren! Herr Söder und Herr Hermann waren in den betroffenen Regionen und haben den Menschen schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen. Davon war nichts zu erkennen“, schimpft Ioannidis.