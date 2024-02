Human Plus Nettetal Krankenwagen an der ukrainischen Grenze abgeliefert

DIe Strapazen der Tour sind Anestis Ioannidis anzuhören. Der Lobbericher klingt sehr müde am Telefon. Aber auch zufrieden. Denn der Zweck seiner Fahrt bis an die polnisch-ukrainische Grenze wurde erfüllt. Gemeinsam mit Jakob Gartz hat der Geschäftsführer der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus dort einen Krankenwagen abgeliefert, der mithilfe von Spendenmitteln in den Niederlanden gekauft und ausgerüstet worden war. „Der Wagen soll dazu dienen, Schwerverletzte aus der Ukraine nach Polen zu bringen. Dort werden sie dann untersucht und es wird entschieden, ob sie in Polen behandelt werden können oder in einem anderen Land“, berichtet Ioannidis.