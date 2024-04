Sorge in Nettetal Stadt muss sich immer öfter Geld pumpen, um flüssig zu sein

Diese Zahlen gehören zu einem noch umfassenderen „Schuldenbericht 2023“, den die Kämmerei jetzt für den Haupt- und Finanzausschuss zusammengestellt hat, der in der kommenden Woche tagt. Schön sind die Zahlen an sich schon nicht. Aber angesichts der in den kommenden Jahren drohenden millionenschweren Lücken zwischen Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplänen sind sie noch etwas weniger bekömmlich. Zumal, wie die Stadtverwaltung auch vermerkt, hinsichtlich des Bedarfs an Krediten für 2024 klar ist: „Der aktuelle Haushalt und Wirtschaftsplan sehen jedoch weitere hohe Neuaufnahmen für Investitionen vor, bei denen die aktuelle Zinsentwicklung voll durchschlägt.“ Heißt im Klartext: Auch dieses Jahr wird sich die Stadt Geld leihen müssen, mit historisch niedrigen Zinsen darf sie freilich nicht mehr rechnen.