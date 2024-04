Sorge der Kämmerei In Nettetal drohen Einbrüche bei der Gewerbesteuer

Interessanter Nebenaspekt des Quartalsberichts: Die Stadt rechnet derzeit nicht damit, Kostenpflichtiger Inhalt dass es mit der vom Unternehmen Cargobeamer geplanten Erweiterung des Container-Terminals am Bahnhof Kaldenkirchen so schnell vorangeht, dass sie ihren Beitrag für den Umbau der Zufahrt im Bereich der Autobahn 61 noch in diesem Jahr wird aufbringen müssen. „Aufgrund des aktuellen Projektfortschrittes ist eine Umsetzung im Folgejahr deutlich wahrscheinlicher“, so die Stadt. Der städtische Beitrag in Höhe von 200.000 Euro werde wohl erst 2025 gezahlt werden müssen – und den Haushalt dann entsprechend belasten. Ein Sprecher von Cargobeamer hatte Anfang des Monats auf eine Anfrage unserer Redaktion zum Stand des Projekts erklärt: „Wir befinden uns aktuell in den Vorbereitungen einer Ausschreibung über verschiedene Bautätigkeiten des Projekts. Weitere Details zum Zeitplan werden sich entsprechend in den kommenden Wochen konkretisieren.“