Historische Stätte in Nettetal Hinsbecks altes Gericht bekommt neue Sitze

Nach monatelangen Planungen und Vorbereitungen hatten die Außenarbeiten für die Sanierung der mittelalterlichen Gerichtsstätten auf der Hinsbecker Heide im Herbst vergangenen Jahres begonnen. Das erste sichtbare Zeichen war ein moderater Grünschnitt, den die Firma Tüffers an Gerichtsstätte, Galgenberg, Gestekull und Schöffenschlucht vornahm. Da die Flächen im Naturschutzgebiet liegen, erfolgten diese Arbeiten in Absprache mit den Umweltbehörden und der Biologischen Station Krickenbecker Seen.