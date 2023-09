Christina Krawczyk Aguilar aus Hinsbeck Nettetalerin will Mrs. Universe werden

Christina Krawczyk Aguilar hat einen Tag vor dem Abflug noch viel zu packen. Eine Reise auf die Philippinen würde wohl für die meisten Menschen einiges an Vorbereitung erfordern. Aber bei Christina Krawczyk Aguilar kommt hinzu: Sie hat eine besondere Mission. Die Hinsbeckerin will vom 1. bis 8. Oktober an einem Wettbewerb teilnehmen, den die im bulgarischen Sofia ansässige Mrs. Universe Ltd. ausrichtet. Die ist nicht zu verwechseln mit dem Unternehmen, das die Miss Universe-Schönheitswettbewerbe veranstaltet. Beim Wettbewerb von Mrs. Universe, der dieses Jahr in der philippinische Hauptstadt Manila stattfindet, sind zwar auch schöne Frauen am Start. Doch ausgezeichnet werden soll dabei „the most honorable married woman“ – will heißen: Gesucht wird die verheiratete Frau, die sich die größten Verdienste im Engagement für andere Menschen erworben hat.