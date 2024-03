Vortragsabend im Spielecafé Hinsbecker „Slam“ gewinnt immer mehr Freunde

Texte in Mundart trugen der älteste Teilnehmer Paul Douteil („Max und Moritz“ in „Jriersch Plott“ – Grefrather Platt), Heinz Koch (Texte von Ludwig Feuser und Elisabeth Camps sowie, in Hochdeutsch, Hans Brünken), Rosemarie Roebers (eigene Werke) und Marianne Rockstroh („De Schörz“ – Schürze/Kittel) vor. Hinzu kam, in Hochdeutsch, Änne Drießen mit Werken von Loriot. Das „mittlere“ Alter war vertreten durch den Grefrather Buchhändler Karl Groß sowie den Organisator Dominik Douteil, die Gedichte bekannter Künstler vortrugen.