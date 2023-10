Martinszug in Nettetal Zum 25. Mal als St. Martin im Einsatz

Dank einer guten Planung mit den Kindergärten, Schulen sowie Helfern der Sozial- und Hilfsorganisationen ist der Hinsbecker Martinszug – in diesem Jahr zieht er am 11. November ab 17.30 Uhr ab Oberstraße – heute sehr gut organisiert. Nicht zu vergessen sind die vielen Haushalte als finanzielle Unterstützer, die erst die Ausgabe von Tüten an die Kinder ermöglichen. Egal, ob man noch eigene Kinder im Umzug hat, oder ob diese schon herausgewachsen sind: Man unterstützt den Martinsverein, um den Kindern eine Freude zu machen. Da viele dieser Sammler „in die Jahre“ gekommen sind, werden neue Unterstützer gesucht. Wer Interesse hieran hat, kann sich gerne an den Vorsitzenden Martin Dellen, Telefon 0173 5158174, wenden.