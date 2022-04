Diamanthochzeit in Hinsbeck : Beim Feiern angebissen

Am 28. April 1962 gaben sich Margot (81) und Heinrich Vogel (83) das Ja-Wort. Kennengelernt haben sie sich beim Fischbrötchenessen beim Schützenfest.

An diesen Tag denkt das Jubelpaar gerne zurück: „Es war schönes Wetter und anschließend haben wir im kleinen Kreis gefeiert“, erinnert sich die Jubilarin. Angefangen hat alles 1958 auf einem Schützenfest der Leuther Heide: „Wir haben uns an dem Essensstand vor dem Zelt getroffen. Ich hatte Hunger und habe Margot gefragt, was sie isst“, weiß der Jubilar. Es war ein Fischbrötchen: „Dann habe ich einfach in das Brötchen gebissen“, sagt Heinrich Vogel mit einem Lachen. Die beiden trafen sich immer wieder bei Feiern in Lobberich – dann hat es gefunkt.