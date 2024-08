Motorsport in Nettetal Hinsbecks Renn-As schaffte Zwölf-Meter-Sprünge mit dem Motorrad

In Hinsbeck gab es bis zum Zweiten Weltkrieg nur wenige Automobile, sodass auch die Zahl der noch handbetriebenen Benzin-Pumpensäulen gering war. Eine dieser Pumpensäulen, inklusive einer Fahrrad-, Auto- und Motorrad-Reparaturwerkstatt, betrieb Hans Hüskes im Eckhaus der damaligen Straße Bieth (heute Obere Landstraße)/Grefrather Straße. Nach seinem Tod 1948 übernahm der aus Kotzenau/Niederschlesien stammende Kfz-Meister und Fahrlehrer Kurt Jäckel (1908 - 1998) das Gewerbe. Er war vor dem Zweiten Weltkrieg Werksfahrer der Firma NSU und hatte an internationalen Motorradrennen teilgenommen. 1951 erbaute er die erste Hinsbeck Aral-Tankstelle am Marienheim, wohin auch Reparaturwerkstatt und Fahrschule verlegt wurden.