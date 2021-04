Geburtstag in Hinsbeck : Gertrud Heinzmann ist nun 90

Hinsbeck In Hinsbeck geboren, wurde Gertrud Heinzmann jetzt 90 Jahre alt. Seit fünf Jahren lebt sie bei ihrer Tochter.

Gertrud Heinzmann geb. Ringendahl hat am Samstag vor Ostern in Hinsbeck ihren 90. Geburtstag gefeiert In Lobberich geboren, wuchs sie in Dessau auf, da ihr Vater an die Junkers-Werke in Dessau versetzt wurde. Dort wurde sie Friseuse. Mit 25 Jahren blieb sie bei einer Tour im Westen und landete in Bracht, wo sie den in Bracht lebenden Hans Heinzmann aus Freital bei Dresden kennenlernte. 1958 wurde geheiratet, aus der Ehe stammt die Tochter Klaudia. Gertrudes Mann starb bereits 1970. Von nun an arbeitete sie ganztägig in verschiedenen Betrieben. Noch mit 85 Jahren lebte sie selbstbestimmt im eigenen Haushalt. Seit 2016 wohnt sie bei ihrer Tochter Klaudia Trautmann.