Vorfall in Nettetal-Hinsbeck Einbrecher schlagen Fenster ein

Nettetal · Die Polizei sucht Zeugen: Über eine Leiter gelangten Diebe zwischen Freitag und Samstag in ein Haus am Bellenweg in Nettetal-Hinsbeck.

20.02.2023, 11:28 Uhr

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach einem EInbruch in Hinsbeck. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein Einfamilienhaus am Bellenweg in Nettetal-Hinsbeck ist Ziel von Einbrechern geworden. Nach Angaben der Polizei versuchten zwischen Freitag, 10.30 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, die bislang unbekannten Täter die Hauseingangstüre aufzuhebeln. Als dies misslang, gingen sie zur Rückseite des Hauses, stellten einen Stuhl als Steighilfe an die Hauswand und schlugen ein Fenster ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Uhren und Schmuck gestohlen. Die Kripo bittet um Hinweise unter 02162 3770.

(RP)